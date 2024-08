Ein Blick in die Zulassungsbescheinigung zeigt die japanisch-französische Zusammenarbeit noch deutlicher als die verblüffende Optik des ASX. In der Zeile D.1 steht bei „Marke“ Mitsubishi, sechs Zeilen weiter steht unter „Hersteller“ Renault. Aha – das erklärt, warum der ASX bis auf den Kühlergrill, die Schriftzüge und Logos so ganz nach Renaults Captur kommt. Die Japaner kooperieren beim kompakten SUV maximal offen mit den Franzosen. Es gibt aber doch Unterschiede.