Nach eineinhalb Tagen in durchaus entspannter Fahrt von Stuttgart nach Norden kommen wir planmäßig im Hafen Travemünde an. Am Hafen das übliche Procedere: Ab 20.30 Uhr wird von Finnlines die Einlasskontrolle geöffnet. Ausweis zeigen, und man erhält die Bordkarten. Für die Fährgesellschaften in Nordeuropa sind E-Autos inzwischen völlig normal. Einige griechische Fährgesellschaften hätten kürzlich bekannt gegeben, dass E-Autos nur noch mit maximal zu 40 Prozent geladenem Akku an Bord dürften – obwohl dort die Infrastruktur mit Ladestationen mangelhaft ist.

In Nordeuropa ist das alles kein Thema und die Ladestandsanzeige interessiert niemanden. Es gibt nur den Hinweis, dass man den Akku nicht während der Überfahrt laden dürfe. Das wäre durchaus möglich: 230 Volt Bordstrom für den Caravan, damit der Kühlschrank läuft, bekommt man nämlich. Und der Ioniq kann ja auch mittels normalem 230-Volt-Schukostecker, also mit „Haushaltstrom“ geladen werden. Dann fließen aber nur 1,2 kW durch das Kabel, das man von der Kabeltrommel abrollt. Dass es so wenig ist, ist fahrzeugbedingt, denn die üblichen Steckdosen im Haushalt können mindestens 2 kW liefern. Mehr Stromdurchfluss akzeptiert das Auto bei einer Ladung mit 230 Volt offensichtlich nicht.

Wenn das Auto nur mit 1,2 kW „betankt“ wird, ist das ein vergleichsweise winziger Durchfluss im Vergleich zu einer Ladesäule, von der, wenn die Ladesäule auf 150 kW ausgelegt ist, etwa 130 kW fließen oder sogar 230 kW, sofern die Ladesäule maximal 300 kW abgeben kann. Aber: Wenn man vier Tage auf einem Campingplatz bleibt und das Auto kontinuierlich ans 230-Volt-Netz anschließt, dann würde der Akku eines E-Autos nach 100 Stunden voll werden.

Allerdings wird genau das bei zunehmender Verbreitung der E-Autos dazu führen, dass kein Campingplatzbetreiber mehr den Stromanschluss am Stellplatz pauschal für ein paar Euro pro Tag anbieten wird. Wahrscheinlich wird auch das Stromnetz vieler Campingplätze noch viel schneller als jetzt überfordert sein, wenn mehr Urlauber mit E-Auto erscheinen – und dann teilweise auch mit gaslosem Wohnwagen und somit mit Strom auch kochen und heizen wollen.

Gegen zwei Uhr nachts legte die Finnlines-Fähre ab. Vom Achterdeck aus sahen wir die Silhouette von Travemünde samt dem markanten Hochhaus vorüberziehen. Mit Blick übers Meer in die andere Richtung, in Richtung Osten, erblickten wir am Horizont schon die ersten Sonnenstrahlen. Wir sind erfahrene Finnlandreisende und hatten eine Sektflasche und Gläser mitgebracht, um in der lauen Nachtluft auf dem Achterdeck auf unseren Urlaub anzustoßen. Anschließend in die Sauna an Bord, die ist nämlich auch zu dieser nächtlichen Stunde geöffnet. Dann ins Bett.

Der folgende Tag auf See ist Erholung pur. Die Mahlzeiten sind opulent, das Achterdeck dient zum Entspannen, die Sauna ebenfalls, und am Morgen nach der zweiten Nacht an Bord nähert sich die Fähre durch den grandiosen Schärengürtel hindurch der Hauptstadt Helsinki.

Und dann gehts los ins Land der tausend Seen. Tatsächlich sollen es 180.000 sein. Wir lieben dieses Land, und viel anders als bisher ist das Reisen mit einem E-Auto hier auch nicht.