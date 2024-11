Fahrtest VW ID. Buzz GTX und VW ID. Buzz LWB

Für den Praxisteil unserer Probefahrt lädt Volkswagen Nutzfahrzeuge ins Hannoveraner Umland. Wir sind zunächst im candyweiß-limonengelben ID. Buzz Pro LWB unterwegs. Wer den Buzz bereits kennt, findet sich hier gleich zurecht. Die Bedienung wurde etwas vereinfacht, hauptsächlich weil die Benutzeroberfläche auf dem nun 12,9 Zoll großen Touchdisplay neu strukturiert und die Software um den Sprachassistent IDA ergänzt wurde.

Letzterer nutzt erstmals Künstliche Intelligenz, selbst indirekte Sprachbefehle („mir ist heiß“) werden dadurch zuverlässig erkannt. Außerdem steht mit dem Facelift ein Head-up-Display zur Verfügung und die oftmals kritisierten Touchslider sind nun wenigstens beleuchtet.

Wer hingegen erstmals in einem ID. Buzz sitzt, egal in welchem, wird sofort feststellen: Hier wurde nicht mal eben ein E-Motor in eine bestehende Verbrenner-Plattform gepflanzt. Die kurzen Überhänge, gepaart mit der steilen Windschutzscheibe und den riesigen Dreiecksfenstern, schaffen eine nie dagewesene Übersichtlichkeit nach vorn – wobei die Sicht nach oben (Ampeln) umso schlechter ist.

Auch täuschen die bunten Farben im Interieur ein wenig, was die tatsächliche Qualität der verwendeten Materialien angeht. Wobei: Familien werden sich an pflegeleichtem Hartplastik weniger stören. Familien dürfen sich zudem über die gewachsenen Schiebetüren und den großen Innenraum des 4,96 Meter langen LWB freuen, der als Fünf-, Sechs- oder Siebensitzer erhältlich ist.

Egal in welcher Konfiguration (2/3, 2/2/2, 2/3/2), die mittlere Sitzreihe kann um 20 cm verschoben, aber nicht ausgebaut, die hintere Sitzreihe nicht verschoben, aber ausgebaut werden. Damit ist der ID. Buzz nicht ganz so flexibel nutzbar wie etwa der VW Multivan. Immerhin klappen die Lehnen mühelos, sodass im maximal 2.496 Liter Kofferraum auch sperriges Gepäck unterkommt oder mit dem optionalen Multiflexboard eine zweite Ladeebene bzw. ebene Ladefläche entsteht.