Wir konnten den Passat mit verschiedenen Antrieben testen, besonders eindrucksvoll ist dabei der Spitzen-Benziner mit Allradantrieb und 265 PS. Dabei handelt es sich eindeutig um die Sport-Motorisierung der Baureihe, denn der marginal stärkere Plug-in-Hybrid mit 272 PS ist deutlich schwerer, und die Diesel-Palette endet bereits bei 193 PS.

Der stärkste Ottomotor, eine Evolution der EA-888-Reihe, geht akustisch mit gedämpfter Schärfe ans Werk, er wuchtet den Passat in nur 5,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h und treibt ihn bis zu einer abgeregelten Spitze von 250 km/h. Das „nasse“ DQ-381-Doppelkupplungsgetriebe mit sieben Gängen schaltet die Gänge sauber und blitzschnell durch. Der Verbrauch hat sich bei unseren Testfahrten um die 8 Liter pro 100 Kilometer eingependelt, niedrigere Werte sind leicht möglich.

Auch wenn es in seiner Historie schon Sechs- und Achtzylinder gab: Entspannter als mit diesem Modell war man in einem Passat noch nie unterwegs. Selbst die in der EU leider obligatorischen Geschwindigkeitswarnungen und Fahrspur-Assistenten agieren so diskret, wie es überhaupt möglich ist. Das Fahrwerk, eine Konstruktion mit McPherson-Vorderachse und Vierlenker-Hinterachse, ist der Motorleistung locker gewachsen. Die Lenkung ist agil und direkt, und die Bremsen greifen gut dosierbar zu.

Das individuell einstellbare, radselektiv geregelte DCC-Pro-Fahrwerk mit getrennter Zug- und Druckstufe bügelt Fahrbahnunebenheiten souverän weg und sorgt auch bei zügiger Fahrweise für sehr gute Straßenlage. Die Matrix-LED-Scheinwerfer sind extrem leistungsfähig.

Die Preise für den neuen Passat beginnen bei 39.995 Euro für den Mildhybrid mit 150 PS. Das von uns gefahrene, noch nicht bestellbare Modell dürfte rund 60.000 Euro kosten. In den Gesamteigenschaften ist die Baureihe jedenfalls insgesamt so überzeugend, dass wir ihr eine sehr lange Bauzeit zutrauen.

