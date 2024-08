Anders machte das 2001 Tabbert. Mit der Gründung der Marke T@B und der Vorstellung des 320 auf dem Caravan Salon in Düsseldorf 2001 beschritt Tabbert ganz neue Wege. Klein, einfach, preiswert, aber überaus pfiffig präsentierte sich die neue Knutschkugel. Schon bald etabliert sich der Kultwohnwagen in der Branche. In 2012 musste er wegen EU-Vorschriften vor allem am Heck neu designt werden – der Unterfahrschutz sei nicht gegeben, so die EU –, trotzdem ist er bis heute Kult.