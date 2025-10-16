Die 6 besten Gasgrills im Härtetest

Testeindrücke

Der Carri Chef 50 von Cadac und der Party Grill 600 von Campingaz sind die größten Modelle im Testfeld und liegen quasi auf Augenhöhe. Auf- und Abbau gehen schnell von der Hand, beide bieten die größte Grillfläche und Hitze im Test, die jedoch Aufmerksamkeit verlangt, wenn man nicht auf großflächige „Röstaromen“ steht. Ein Vorteil dieser großen Modelle: Die Kombination aus Größe und Leistung kommt dem richtigen Grill-Feeling sehr nahe. Der Cadac ist allerdings rund 100 Euro teurer und somit auch mit Abstand das teuerste Modell im Feld, bietet dafür aber eine Menge an Zubehör für ambitionierte Vielgriller, die leidenschaftlich gerne experimentieren.

Etwas kompakter und ziemlich schick kommt das Familien-Modell von Reimo daher. Der Camp4 Stand-Gasgrill Family überzeugt mit ansprechender Grillfläche und Power, die allerdings sehr zentral abgegeben wird und dadurch nur eine sehr ungleichmäßige Wärmeverteilung erzielt. Generell haben Grills mit Deckel den Vorteil, eine höhere und gleichmäßigere Verteilung der Temperatur im Innenraum erzielen zu können als offene Modelle. Sie ermöglichen zudem eine größere Bandbreite an Zubereitungsmöglichkeiten bis hin zum (Pizza)Backen oder schonendem Garen von Gemüse.

Bei offenen Modellen wie dem Fritz Berger Koffergrill ist das Grillgut stets im Blick, dafür sind diese etwas windanfälliger. Bis auf Dometics 2 Cook 3 Pro Deluxe-Modell und dem Attitude 2Go Tischgrill von Campingaz erfordern sämtliche Gasgrills eine mehr oder weniger komplizierte und zeitaufwendige Erstmontage. Ein großer Vorteil der beiden Tischgrills: Sie sind auch unterwegs quasi sofort einsatzbereit. Im Gegenzug bedeutet dies beim Attitude 2Go allerdings auch, dass sich am Packmaß nichts ändert und der Grill viel Stauraum im Fahrzeug in Anspruch nimmt. Ebenfalls sollte bedacht werden, dass Tischgrills gegebenenfalls einen separaten Tisch benötigen, wenn die Familientafel voll besetzt ist.