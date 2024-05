Die Bodensee Card PLUS

Wer seinen Urlaub oder seine Freizeit am Bodensee verbringt, sollte nicht auf die Bodensee Card PLUS verzichten. Die Erlebniskarte der Vierländerregion gibt es ab 76,- EUR und beinhaltet den einmaligen Eintritt zu über 160 Sehenswürdigkeiten rund um den See sowie die komplette Kursschifffahrt. Das Beste daran: Die Bodensee Card PLUS ist für drei oder sieben Tage verfügbar, die individuell über das ganze Jahr wählbar sind. Somit ist sie nicht nur für Gäste die perfekte Urlaubsbegleiterin, sondern bietet auch Einheimischen grenzenlose Möglichkeiten für Freizeiterlebnisse in der Heimat.