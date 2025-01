Reise Westböhmisches Bäderdreieck

Irgendwie kann Karlsbad wohl auch als Stadt der Schnabeltassen bezeichnet werden, die dort in allen möglichen Farben und Designs zum Kauf angeboten werden. Wer ohne unterwegs ist, fällt auf und tanzt aus der Reihe. Das nützliche Accessoire hilft, das Mineralwasser in kleinen Dosen und ohne Blasen an den Lippen zu sich nehmen zu können, um die Heilwirkung dessen zu testen. Und wem das Heilwasser nicht so sehr mundet, hat genügend Gelegenheit auf andere Flüssigkeiten auszuweichen. Übrigens: In Loket unweit von Karlsbad gibt es im Karlsbader Trinkbecher-Museum über 3.100 historische Schnabeltassen zu sehen.