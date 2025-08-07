Wenn das Gute liegt so Nahe: 6 Camps im Nahetal

Bad Sobernheim

Völlig entspannt geht es in Bad Sobernheim an der mittleren Nahe zu. Das dürfte an den Felke-Heilbädern liegen. In drei Kur- und Wellnesshäusern wird diese Aktiv-Ganzheitstherapie bei Gelenkschmerzen, Übergewicht, Bluthochdruck oder Allergien, aber auch bei Burnout angewendet. Die Kur basiert auf den Elementen Licht, Luft, Wasser und Lehm.

Den Besuch macht aber auch die Nähe zum Freilichtmuseum Rheinland-Pfalz interessant, das in ein paar Minuten zu Fuß erreicht ist. Zu sehen sind Bauernhäuser aus dem Land, die Kultur der Vergangenheit lebt hier wieder auf. Sehr sehenswert. Für die Gesundheit sorgen Barfußpfad und Freibad, vor allem aber das Saunarium.

Ein noch besserer Hinweis auf ein unvergessliches Erlebnis ist der Abstecher zum Kloster Disibodenberg in Odernheim am Glan. Eine schmale, 800 Meter lange Waldstraße führt zum Besucherparkplatz. Ob zu Fuß oder auf Achse: Der Weg zu der Ruine, vom Besucherzentrum ohnehin nur per pedes im Wald zu erreichen, ist eine Zeitreise

Gemauerte Giebel ragen ins Firmament, zerbrochene Wände zeigen an, wo einst die Nonnen den Kopf zum Gebet senkten. Zu ihnen gehörte Hildegard von Bingen, die hier ihre ersten Spuren hinterlassen hat. Um ihrer zu würdigen, führt ein Weg der Stille um das Kloster, das weit zurück im Jahr 640 wurzelt. Zu sehen sind noch heute Mauern, welche beredt schweigen. So, wie der meditierende Wanderer auch.