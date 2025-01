Wenn vom 18. bis 26. Januar 2025 die Stuttgarter CMT ihre Pforten öffnet, dürfte die Welt rund ums mobile Reisen nicht mehr ganz so rosig erscheinen wie noch in den Jahren zuvor. Obwohl die Zahl der Neuzulassungen 2024 wieder einen Rekord aufgestellt haben und die Lust am Camping in der Bundesbevölkerung ungebrochen scheint, haben sich die Rahmenbedingungen doch stark verändert. Namhafte Hersteller und deren Händler kämpfen mit der Überproduktion der vergangenen Jahre. Knaus und Hobby haben in den letzten Wochen ihre Werke geschlossen. Ziel war, durch eine Reduktion der Produktionsmengen die Lagerbestände auf Händlerebene auf ein wirtschaftlich nachhaltiges Niveau zu bringen und eigene Bestände abzubauen. Hinzu kommt bei Knaus noch ein Bestechungsskandal, der das Vertrauen der Kunden sicher nicht befeuert.

Trotz der hohen Lagerbestände gibt sich die Branche aber einigermaßen optimistisch. Niedrige Zinsen und das zunehmende Vermietgeschäft stimmen die Betriebe zuversichtlicher. Außerdem haben die Caravaning-Händler schwierige Monate nun hinter sich. Das Überangebot von Neufahrzeugen hat aber einige, darunter auch große Betriebe, in die Insolvenz gezwungen. Doch es zeigt sich wieder Licht am Ende des Tunnels: Stimmung und Erwartungen an das junge Jahr steigen, vor allem die extrem starke Nachfrage nach neuen wie gebrauchten Fahrzeugen sollte für Stabilität sorgen.

Über die Messe-Neuheiten der CMT informieren wir Sie wie gewohnt auf unserer Website und direkt von der Messe ab dem 17. Januar.