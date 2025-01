2. Die CARAVAN FREIZEIT REISEN in Oldenburg

Unter dem Motto Gemeinsam Neues entdecken lädt die CARAVAN FREIZEIT REISEN in die Weser-Ems-Hallen in Oldenburg. Hier präsentieren im Bereich Caravan namhafte Fachhändler aus der Region ihre Wohnwagen und Wohnmobil-Neuheiten. Dabei ist vom vollintegrierten Luxusliner bis zum handlichen Zelt-Anhänger die ganze Welt des Caravaning zu sehen. Auch in den Bereichen Freizeitgestaltung und Reisen ist ein vielfältiges Angebot geboten.

Termin: 17. – 19. Januar 2025

Öffnungszeiten: Täglich von 10 bis 17 Uhr

Eintrittspreis Tagesticket: Online 10 Euro (an der Tageskasse: 12 Euro)

TICKETVERLOSUNG:

10 Tickets für die CARAVAN FREIZEIT REISEN 2025 in Oldenburg

Teilnahmeschluss: 12. Januar 2025

