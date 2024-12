Jubiläum: 90 Jahre Winterreifen

Moderne Winterreifen bestehen aus einer Mischung von etwa 100 verschiedenen Rohstoffen, etwa dreimal so viel wie die Winterreifen in den 1930er-Jahren, und enthalten sowohl erneuerbare als auch recycelte Rohstoffe. „Die Winterreifen haben uns gezeigt, dass wir für Sicherheit sorgen können, indem wir den Herausforderungen immer einen Schritt voraus sind. So wie sich die Welt ständig verändert, ändern sich auch die Herausforderungen. In diesen 90 Jahren haben sich die Wetterbedingungen geändert, es wurden neue Materialien entwickelt, und die Produktentwicklung hat große Fortschritte bei der Herstellung immer nachhaltigerer Reifen gemacht“, so Teemu Soini, Vizepräsident für Innovation und Entwicklung bei Nokian Tyres.