Razzia bei der Knaus Tabbert AG

Vor kurzem hat Wim de Pundert die Doppelfunktion des Chief Executive Officer und des Chief Financial Officer übernommen, was einen Kurswechsel in der Entwicklung des Unternehmens markiert. Zuvor hatte Ende Oktober der Vorstandsvorsitzende Wolfgang Speck Knaus Tabbert verlassen. Sein Ausscheiden aus dem Vorstand der Gesellschaft zum 31. Oktober habe persönliche Gründe, hieß es damals in einer Mitteilung.