5. Dezember 2024: Nach der Razzia bei der Knaus Tabbert AG am 27. November wegen Bestechungsvorwürfen meldet sich das Traditionsunternehmen mit neuen Entwicklungen zurück und kündigt Schadenersatzklagen gegen ehemalige Vorstände an.

Bei der der umfangreichen Razzia vergangene Woche wurden das Werksgelände im niederbayerischen Jandelsbrunn sowie Wohn- und Geschäftsräume mehrerer beteiligter Firmen und Personen in sechs Bundesländern und in der Schweiz durchsucht. Gleichzeitig wurden auch zwei Mitglieder des Vorstands festgenommen und in verschiedene bayerische Justizvollzugsanstalten überführt. Gegen die beiden werden Bestechungsvorwürfe in besonders schwerem Fall erhoben.