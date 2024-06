Vom Freitag, 28., bis Sonntag, 30. Juni 2024 tanzen wieder die fröhlich bunten Flugkörper und Fantasiefiguren am Himmel von St. Peter-Ording. Das Drachenfestival fasziniert kleine wie große Besucher. Zur perfekten Unternehmung macht es auch das familiengerechte Rahmenprogramm, bei dem Vorführungen und Aktionen zum Mitmachen einladen. Das Eventgelände Ordinger Strand ist mit Gästekarte kostenlos zu betreten. Neben moderierten Flugshows, Einzelvorführungen, Aero-Skulpturen und Bodenschmuck können Gäste auch selber einmal Drachen in den Himmel steigen lassen, was sich oft als gar nicht so einfach erweisen kann.