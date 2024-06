Berlin – 6 Spiele im Olympiastadion In Berlin sind keine zusätzlichen Stellplätze geplant. „Es gibt ja ohnehin sehr viele bestehende Campingplätze in Berlin. Diese befinden sich sowohl sehr zentral nahe des geplanten Fan-Festes rund ums Brandenburger Tor als auch nahe des Olympiastadions“, sagt eine Stadtsprecherin. Sie empfiehlt den Link: https://www.visitberlin.de/de/campingplaetze-berlin. Das Rahmenprogramm zur Euro 2024 fällt in der Hauptstadt besonders üppig aus. Das Brandenburger Tor soll sich in das größte Fußballtor der Welt verwandeln, die Straße des 17. Juni zum Pop-up-Park werden. Die Berliner Festspiele laden mit Radical Playgrounds dazu ein, spielerisch vom Gegeneinander zum Miteinander zu finden. Campingplatz-Tipp Campingplatz am Mahlower See:

www.camping-bei-berlin.de Alle Events, Sehenswürdigkeiten und Infos zum Spielort Berlin: www.visitberlin.de

Dortmund – 6 Spiele im Signal Iduna Park Campingplatz-Tipp Die Stadt Dortmund hat auch einen temporären Campingplatz an der Galopprennbahn eingerichtet. Dortmund erwartet jeweils rund 100.000 Fans zu den sechs EM-Spielen: Italien gegen Albanien, die Türkei gegen Georgien, Frankreich gegen Polen sowie die Türkei gegen Portugal und ein Halbfinale, in der Stadt. Campingplatz Hohensyburg:

www.camping-hohensyburg.de Alle Events, Sehenswürdigkeiten und Infos zum Spielort Dortmund: www.uefa.com

Düsseldorf – 5 Spiele in der Merkur Spiel-Arena In Düsseldorf sind die Mannschaften aus Österreich, Frankreich, der Slowakei, der Ukraine, Spanien und Albanien zu Gast. Rund um Düsseldorf können der Campingplatz Strandterrasse, der City-Campingplatz Düsseldorf-Lörick, der Campingplatz Unterbacher See/Nord und der Knaus-Campingpark Essen-Werden zur Übernachtungen dienen. Campingplatz-Tipp City-Campingplatz Düsseldorf-Lörick:

www.duesselcamp.de Alle Events, Sehenswürdigkeiten und Infos zum Spielort Düsseldorf: www.visitduesseldorf.de

Frankfurt am Main – 5 Spiele im Deutsche Bank Park In Frankfurt am Main treffen Belgien und die Slowakei, Dänemark und England, die Schweiz und Deutschland sowie die Slowakei und Rumänien aufeinander. Camping ist auf Seecamping Mainflingen, dem Campingplatz Bärensee, dem Campingplatz am Steinrodsee und dem Campingplatz Dreieich-Offenthal möglich. Campingplatz-Tipp Campingplatz Mainkur:

www.campingplatz-mainkur.de Alle Events, Sehenswürdigkeiten und Infos zum Spielort Frankfurt: www.uefa.com

Gelsenkirchen – 4 Spiele in der Veltins-Arena Eine herrliche Atmosphäre erwartet die Fans in Gelsenkirchen. Das moderne Stadion und interessante Spiele der EM 2024 werden hier für eine herausragende Stimmung sorgen. Mannschaften wie die England, Spanien, Italien, Georgien und Portugal werden mit einer riesigen Fangemeinde anreisen. Camper haben die Gelegenheit auf dem Erholungspark Wehlingsheide, der Knaus Campingpark Essen-Werden und der Freizeitpark Klaukenhof zu übernachten. Campingplatz-Tipp Knaus Campingpark Essen-Werden:

www.knauscamp.de Alle Events, Sehenswürdigkeiten und Infos zum Spielort Gelsenkirchen: www.uefa.com

Hamburg – 5 Spiele im Volksparkstadion Die Metropole im Norden freut sich auf die Fans aus den Niederlanden, der Türkei, Kroatien, Albanien, Tschechien und Georgien. Stadtnahes Camping ist in Hamburg äußerst populär. Übernachtungen können auf dem Knaus Campingpark Hamburg, dem Stover Strand Camping, dem Campingplatz Buchholz und dem Campingplatz Elbecamp gebucht werden. Campingplatz-Tipp Knaus Campingpark Hamburg:

www.knauscamp.de Alle Events, Sehenswürdigkeiten und Infos zum Spielort Gelsenkirchen: www.hamburg-activecity.de

Köln – 5 Spiele im Rhein-Energie-Stadion In Köln steht als vorübergehende Unterkunft das „Fan Camp Cologne“ in zentraler Lage zur Verfügung. Ähnlich wie bei einem Campingplatz können Fans dort in ihren eigenen Zelten übernachten. Die Stadt rechnet mit vielen Fans aus Schottland und England. Die rheinische Metropole ist ohne voll mit fußball-begeisterten Menschen. Diese und ihre Gäste können sich auf interessante Spiele zwischen Ungarn und der Schweiz, Schottland und der Schweiz, Belgien und Rumänien sowie zwischen England und Slowenien freuen. Camping in und um Köln ist auf verschiedenen Campingplätzen problemlos zu realisieren. Der Campingplatz Stadt Köln, das Camping Berger und das Camping Waldbad sind stadtnah. Etwas außerhalb kommen noch der Campingplatz Heider Bergsee und das Camping Liblarer See in Frage. Campingplatz-Tipp Camping Berger

www.camping-berger.koeln Alle Events, Sehenswürdigkeiten und Infos zum Spielort Köln: www.stadt-koeln.de

Leipzig – 4 Spiele in der Red Bull Arena Rund um die Arena in Leipzig kann im KNAUS Campingpark Leipzig, beim Camping am Kulkwitzer See, im Geiseltalsee Camp und auf dem Campingplatz und Strandbad Hasse logiert werden. Die vielseitige Stadt ist schon ein Erlebnis für sich, aber in der Kombination mit der EM 2024 sicherlich noch einmal etwas Besonderes. Hier treffen Portugal und Tschechien, die Niederlande und Frankreich sowie Kroatien und Italien aufeinander. Campingplatz-Tipp Knaus Campingpark Leipzig

www.knauscamp.de/leipzig Alle Events, Sehenswürdigkeiten und Infos zum Spielort Leipzig: www.leipzig.de

München – 6 Spiele in der Allianz-Arena Hier steigt am 14. Juni das Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland. Hinzu kommen die spannenden Partien zwischen Rumänien und Ukraine, Slowenien und Serbien sowie Dänemark und Serbien. Ein Achtelfinale und ein Halbfinale werden ebenfalls in München stattfinden. Beliebte Anlaufpunkte in der Metropole sind der Campingplatz Nord-West, das Waldcamping München-Obermenzing, das THE TENT Munich, das Camping Langwiedersee oder das Camping München-Thalkirchen. Campingplatz-Tipp Campingplatz München-Thalkirchen

www.campingplatz-thalkirchen.de Alle Events, Sehenswürdigkeiten und Infos zum Spielort München: www.allianz-arena.com