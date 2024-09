Herbstmesse bei Caravan-Wendt im Oktober 2024

Es ist wieder soweit: Am 12. und 13. Oktober 2024 findet in den beiden Caravan-Wendt-Standorten in Kremmin bei Ludwigslust und Bandenitz bei Schwerin wieder die jährliche Herbstmesse statt, zu der über 7.000 Besucher erwartet werden. Auf einer Fläche von mehr als 40.000 Quadratmetern können Neuheiten von zwanzig verschiedenen Marken wie Dethleffs, Hobby, Hymer oder Fendt besichtigt werden. „Die Nachfrage nach Wohnmobilen, Wohnwagen und allem, was dazu gehört, ist riesig“, berichtet Geschäftsführer Manuel Wendt. Aber auch das Rahmenprogramm kann sich bei der traditionellen Herbstmesse des größten Caravan-Händler im Norden und Osten Deutschlands sehen lassen.