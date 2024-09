Innen soll ein trendiges, Innenraumambiente mit mattlack-weißen Möbeln und schwarzen Applikationen überzeugen. Eine echte Besonderheit sind die Stoffe der Bicolor-Polster. Diese nennen sich Ecoline und sind komplett aus recycelten PET-Flaschen. Ebenfalls an Bord sind ab Werk die Halterung für einen Flachbildschirm samt TV-Anschluss und kompletter Verkabelung, die indirekte Beleuchtung, eine Truma Warmluftanlage 12 V sowie die Truma Therme und noch einige mehr. Daraus errechnet Bürstner einen Vorteilspreis von 3.490 Euro. Allerdings kostet beispielsweise der Premio 460 TS als Skyline 25.980 Euro und in der Basis 22.490 Euro – also exakt 3.490 Euro weniger. Zufall? www.buerstner.com