Der CaraOne deckt fast alle Grundrisswünsche bei einem Reisecaravan ab.

Funktional und vielseitig

Der CaraOne bleibt weiterhin ein attraktives Einstiegsmodell in die Caravanwelt. Der Einstiegspreis beginnt bei 16.050 Euro für den 390 QD. Damit liegt der Preis um 600 Euro über dem Vorjahresmodell, bietet jedoch eine aufgewertete Ausstattung.

Im Innenraum dominiert ein neues Farbkonzept in Grautönen mit modernen Akzenten. Ein prägnantes Gestaltungselement ist das separate Lichtboard im oberen Bereich, bezogen mit dunkel meliertem Filz, der auch an weiteren Stellen Verwendung findet. Dieser wird mittels Pressverfahren in verschiedenen Oberflächenstrukturen verarbeitet. Das Bad ist mit Marmor-Optik gestaltet und trägt zur modernen, wohnlichen Atmosphäre bei.

Die Raumaufteilung ist auf effiziente Nutzung ausgelegt. Zahlreiche Stauraumlösungen, hochwertige Verarbeitung sowie eine robuste Bauweise sorgen für Komfort und Langlebigkeit.