240 Kilogramm leicht und garagentauglich

Im Gegensatz zu bisherigen Zeltanhängern will Booba keinen speziellen Stellplatz benötigen und wesentlich flexibler einsetzbar sein. Entwickelt wurde er speziell für Kleinwagen und Elektrofahrzeuge, ist deshalb extrem leicht und lässt sich durch die teleskopierbare Deichsel im Fahrverhalten anpassen. Ein Booba passt in jede Garage, auch wenn dort bereits ein Kompaktwagen steht, denn er kann senkrecht auf seinen Ständer gestellt werden. Mit einem Eigengewicht von 240 kg kann das von zwei Personen leicht bewerkstelligt werden. Natürlich kann er so auch von fast jedem Auto gezogen werden, ohne dass zusätzliche Führerscheinklassen erforderlich sind. Fast bezieht sich auf Pkw mit Anhängekupplung ohne zulässige Anhängelast, da hier nur an Radträger gedacht wurde. Vor Ort bietet das aufbaute Zelt Schlafmöglichkeiten für zwei Personen oder Sitzgelegenheiten für bis zu vier Personen. Es gibt eine Strom- und Wasserversorgung.