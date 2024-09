Portrait Lamilux – die GfK-Profis

Bei Lamilux Extreme beträgt der Glasfaser-Anteil 70 Prozent, wie Ingenieur Oswald erläutert. Bei herkömmlichem GfK seien es nur 25 Prozent. Dies und die Verwendung hochwertiger Epoxidharze erklärt die enorme Festigkeit des Kunststoffes. Ein Nachteil von GfK: Jahrelang der Witterung ausgesetzt, kreidet es aus und verliert Glanz. Aufhalten lässt sich das bislang nur mit regelmäßigem Polieren und Wachsen.

Abhilfe verspricht hier das neuste Lamilux-Produkt Sunsation. Dabei handelt es sich um eine neu entwickelte Deckschicht (Gelcoat). Sie soll zwanzig Mal so UV-beständig sein und auch nach 30 bis 40 Jah- ren noch 80 Prozent Glanz vorweisen, verspricht der Hersteller und untermauert das mit Versuchen im eigenen Labor und in der Wüste von Arizona in den USA. Erste Abnehmer für Sunsation hat Lamilux mit Hymer UK in Großbritannien sowie in den USA gefunden.

Auf dem deutschen Markt sind bislang keine Wohnwagen mit den Glanz-Wänden zu haben. Wegbereiter sind hier bislang eher die Franzosen, die alle Modelle von Sterckeman, LaMancelle und Caravelair komplett in normalem Gfk anbieten. Wenn das Material aus Rehau hält, was der Hersteller verspricht, dürfte sich das aber bald ändern.

www.lamilux.de