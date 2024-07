Auch der Roland Assistance Schutzbrief bietet wie schon vor 18 Jahren einen umfassenden Versicherungsschutz auf einer Reise, da wie beim ARCD, der Wohnwagen als mitgeführt gilt.

Aber auch die kleineren Clubs lassen aufhorchen. So bietet der BAVC aus Kassel seinen Mitgliedern zusätzliche finanzielle Unterstützung bei Eigenhilfe an und bedient sich bei den großen Pannen der Erfahrung von Roland Assistance in Köln.

Aus Köln kann auch der ACV mit seinem Leistungspaket für Caravaner glänzen. Alle vier Anbieter bieten für Mitglieder einige Besonderheiten. Da die Bedürfnisse unterschiedlich sind, sollten sich die Interessierten auf den Seiten der einzelnen Anbieter einen Überblick verschaffen.

Alle haben allerdings eine Gemeinsamkeit: Sollte sich der Fahrzeugwert unterhalb der Rücktransportkosten bewegen, so wird dieser nicht mehr vom Versicherungsschutz getragen. Wichtig ist bei diesen für Caravaner positiven Leistungsträgern ARCD und Roland Assistance, dass wenn kein Ersatzfahrzeug gestellt werden kann, ein Rücktransport des Anhängers organisiert wird.

Unsere Anfrage bei den großen europaweit tätigen Mietwagenfirmen Hertz, Avis, Europcar und Sixt hat uns bestätigt, dass es nur wenige Mietwagen mit Anhängerkupplung in den europäischen Fahrzeugbeständen gibt. Das dann die notwendige Anhängelast zur Verfügung steht, ist höchst ungewiss.

Deshalb sollten Caravaner dringend vor der Reise ihren Schutzbrief überprüfen und sich von ihrem Vertragspartner am besten schriftlich folgende Fragen beantworten lassen: Welche Leistung kann ich bei einer Reise mit meinem Gespann bei Krankheit, Panne, Totalschaden oder fehlendem Ersatzfahrzeug von meinem Schutzbrief erwarten, wenn der Wohnwagen intakt bleibt oder auf dem Campingplatz steht, während das Fahrzeug ausfällt? Was wenn die Panne bei angehängtem Wohnwagen passiert und gilt der Wohnwagen während der gesamten Reise auch abgehängt welches uns nur Roland Assistance und der Auto und Reiseclub Deutschland ARCD bestätigen, als mitgeführt?

Der günstigste Schutzbriefanbieter ist Roland Assistance mit 55 Euro für den Autoschutzbrief. Die Automobilclubs liegen rund 25 Euro darüber, haben aber wie der ARCD Clubvorteile bei der Kfz-Versicherung oder andere zusätzliche Leistungen für Mitglieder inkludiert. Wichtig ist, dass immer, auch bei einem Unfall auf der Autobahn, der eigene Schutzbriefanbieter kontaktiert und um die Organisation der Pannenhilfe gebeten wird! Sonst drohen hohe kostenpflichtige Eigenbeteiligungen.