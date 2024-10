Balkonkraftwerke beim Camping: So können Sie Strom sparen

Stichwort Speicher

Richtig Sinn macht so ein mobiles Balkonkraftwerk beim Camping also erst mit einem Speicher. Neudeutsch heißen diese Solargeneratoren und sind in mannigfacher Ausführung am Markt zu haben. Eines scheint aber allen gemeinsam: Sie kommen durchweg aus China, arbeiten meist mit moderner Batterietechnik auf Lithium-Basis und sind mit allem ausgestattet, was der Camper an unterschiedlichen Stromquellen so brauchen könnte (siehe Kasten).

Drei recht unterschiedliche Speicher haben wir in der CCC-Redaktion im Einsatz: seit fast zwei Jahren den Jackery, seit Anfang des Jahres den Vigor Pool von Re-Volt und ganz aktuell die Delta 2 von EcoFlow. Alle drei sind Speicher und Stromwandler (5, 12, 230 Volt) in einem und können per Landstrom, Solarpanel oder Automotor geladen werden. Die unverbindlichen Preisempfehlungen rangieren zwischen 600 und 1.200 Euro, aber im Internet gibt es sie deutlich günstiger. Meist werden sie auch im Bundle mit geeigneten Solarpanels angeboten. Es können aber alle oben erwähnten verwendet werden – vorausgesetzt, der Anschluss passt. Unsere drei Probanden haben alle verschiedene Anschlüsse.