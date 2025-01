Tipps fürs Wintercamping mit Hund

Ein nasser Hund im Haus ist schon recht unangenehm, im Wohnwagen kann der Geruch sich extrem intensivieren. Für diesen Zweck gibt es Hundebademäntel, die heute aus schnell trocknender Bio-Baumwolle hergestellt werden. Wenn der Hund so was nicht tragen mag, muss ein Arsenal an Handtüchern an Bord. Denn trocknen muss das alles ja auch wieder. Wenn das Gassigehen mit Schlamm und Modder verbunden war, ist zudem eine Wäsche in der Hundedusche vom Campingplatz angesagt.

Viele Winterplätze erlauben Hunde – dennoch sollte vor Reiseantritt geprüft werden, ob das gewünschte Ziel hier keine Ausnahme macht. Viele Anbieter wünschen sich zudem, dass der vierbeinige Begleiter vorher angemeldet wird. Auf dem Platz selbst ist es ideal, wenn auch im Winter genug Platz für alle Reisenden vorhanden ist. Manche Campingplätze bieten darüber hinaus auch einige zusätzliche Annehmlichkeiten wie etwa eine eigene Hundewiese oder einen -strand, dedizierte Hundeplätze, Hundeduschen und Ähnliches. Achtung: Meist kosten Hunde extra, deshalb gilt auch hier, dass man sich vorher informieren sollte, was einem am besten gefällt und gleichzeitig auch ins Budget passt.