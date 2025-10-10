DEKALIN – Spezialist für professionelles Kleben und Dichten

Mit den hochwertigen Klebstoffen und Dichtmasse von DEKALIN sind sie für jede Anwendung bestens gerüstet. In dem breit gefächerten Portfolio gibt es Qualitätsprodukte für jeden Einsatzzweck im Bereich Caravaning – von Kleben und Dichten über Reinigen und Schützen bis hin zum Reparieren. Ganz neu ab Frühjahr 2026 im Sortiment: das DEKALIN-Klebe-Set für flexibles Solarpanels. Das innovative Bundle enthält alle Komponenten.