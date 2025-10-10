DEKALIN – Spezialist für professionelles Kleben und Dichten

Sie wollen Solarpanels auf ihrem Fahrzeugdach verkleben? Die Fenster in ihrem Camper brauchen eine neue Abdichtung? Oder wollen Sie den Unterbodenschutz ihres Wohnmobils erneuern?
Mit den hochwertigen Klebstoffen und Dichtmasse von DEKALIN sind sie für jede Anwendung bestens gerüstet. In dem breit gefächerten Portfolio gibt es Qualitätsprodukte für jeden Einsatzzweck im Bereich Caravaning – von Kleben und Dichten über Reinigen und Schützen bis hin zum Reparieren. Ganz neu ab Frühjahr 2026 im Sortiment: das DEKALIN-Klebe-Set für flexibles Solarpanels. Das innovative Bundle enthält alle Komponenten.
Zum sauberen Verkleben und Verfugen von elastischen Solarmatten, Solarpanels und Solarplattenhaltern.
Damit jedes Do-it-Yourself-Projekt fachmännisch gelingt, bietet Ihnen DEKALIN auch das nötige Know-how – über die Hotline auf Messen und im Blog sowie über das ganz neue Ratgeber Buch „Klebt nicht, gibt’s nicht!“. Der Leitfaden für Hobby-Werker enthält praxisnahe Anleitungen und Tipps vom Profi für Ihr nächstes DIY Projekt.
