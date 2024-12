Dethleffs Nomad für die Saison 2025

Außenoptik und neue Bugmaske

Der neu gestaltete Bug ist schärfer und vor allem mit gerade gezeichneten Linien konturiert. Das passt deutlich besser zu den bekannten kantig-dynamisch gezeichneten Heckleuchtenträgern der Marke. Dazu kommt eine neue Beklebung, die ebenfalls mehr mit Ecken als mit Rundungen arbeitet. Ein zweiter Streifen über den Fenstern du vor allem der neue untere Längstreifen strecken die Aufbauten optisch und sie verbinden die dunklen Elemente wie Griffe und Folierung am Bug mit dem Heck. Neu sind auch rote Elemente in der Beklebung, so ist der Nomad der Generation 2025 schon von weitem und auf den ersten Blick als neu erkennbar. Wer es schick haben will, bekommt den Nomad mit einem Stylingpaket, das auch auf unseren Bildern zu sehen ist. Das bietet zu den großen Leichtmetallfelgen vor allem Seitenwände in Glattblech, wahlweise silber oder weiß lackiert.