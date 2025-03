Aliner LXE (2025) - Klappcaravan mit Bad

Toilette und Bad im Klappcaravan

Der Grundriss des Aliner LXE ähnelt dem Grundriss des Aliner Expedition, dem bisher größten Modell, das an Bug und Heck jeweils über eine herausklappbare Raumerweiterung für mehr Stehhöhe verfügt. Doch statt der bisher bekannten Dinette für Vier finden wir im LXE nur eine einseitige Sitzbank im Bug. Rechts vorne steht ein großer Holzkasten, dessen Deckel angehoben und mit einem Gurtband an der Decke befestigt wird. Schon ist die Thetford-Kassettentoilette inklusive Kunststoff-Duschwanne sichtbar. Der Toilettengang findet also grundsätzlich ohne seitlichen Sichtschutz statt. Deshalb gibt es einen großzügig geschnittenen Duschvorhang, der sich ebenfalls an der Decke befestigen lässt. So gibt es Sichtschutz beim Toilettengang und einen Spritzschutz beim Duschen. Die Nasszelle mutet so zwar weiterhin sehr provisorisch an, für die nächtliche Errichtung der Notdurft reicht es aber allemal.