„Der Camper ist die vielleicht wichtigste Wohnwagenbaureihe für uns“, erklärt Helge Vester, Pressesprecher von Dethleffs, bei unserem exklusiven Termin in Isny. Der traditionell familienorientierte Dethleffs Camper kommt für 2025 moderner, schicker und besser ausgestattet. Doch auch hier gibt es mittlerweile so viele Familiengrundrisse wie Zuschnitte für Paare. Die Modellpalette ist leicht gestrafft und an das des Nomad angeglichen.